Un footballeur marocain va offrir une maison à la famille du petit Rayan

Pendant cinq jours, le sort du garçonnet, tombé dans un puits de 32 mètres de profondeur le 1er février, est resté incertain, mais l’espoir de le sortir vivant du trou subsistait dans la tête des secouristes. Malheureusement, le petit corps extrait du puits samedi était sans vie.

Après les messages d’encouragements, ce sont les messages d’hommages et de soutien qui ont afflué de toutes parts, notamment sur les réseaux sociaux. Le sort du petit garçon a également fortement ému le monde du sport marocain.

D’après Het Nieuwsblad, le footballeur Abdel Razzaq Hamdallah a décidé de faire un cadeau à la famille de Rayan. L’attaquant marocain a déclaré qu’il souhaitait lui offrir « une maison entièrement équipée ». « J’ai décidé de les aider en mon nom, au nom de ma famille et au nom de tous les Marocains et musulmans, et de leur redonner un peu de joie », a confié Abdel Razzaq Hamdallah.