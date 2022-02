Angèle revient sur une anecdote de son enfance: «Ma maman s’en est voulu» (vidéo)

« Dans le film il y a un moment votre mère qui dit : ‘Quand Angèle avait 4 ou 5 ans, je lui ai dit ’Ma fille tu es très belle mais ça ne va pas suffire’’ », a commencé Léa Salamé. Ce à quoi Angèle a répondu : « Oui, elle s’en est voulu après. Elle s’est dit ‘Mais pourquoi j’ai dit ça à une fille de 5 ans ?’ ».

Puis elle a expliqué que selon elle, les regrets de sa maman, Laurence Bibot, n’avaient pas lieu d’être : « Et en fait moi je trouve que c’est important qu’elle me l’ait dit ». « Justement, cet aspect physique, c’est quelque chose auquel je me suis vachement attachée », a poursuivi Angèle, qui pourtant s’en « foutait » au tout début de sa carrière. « Ce que je voulais c’était qu’on m’écoute et qu’on écoute ma musique ».

Mais plus sa notoriété a augmenté, plus l’interprète de « Bruxelles je t’aime » a commencé à accorder de l’importance à son image. « Une fois qu’on m’a écoutée, que je me suis vue partout, dans toutes les télés, dans tous les festivals, sur tous les écrans géants, etc. Là, tu te dis ‘Ah c’est à ça que je ressemble ? Ah j’ai un bon profil !’ ». Au point de devenir obsédée par son image ? « Oui », a réagi Angèle lorsque Léa Salamé lui a posé la question.