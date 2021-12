Angèle aimerait écrire des chansons pour Céline Dion et Vanessa Paradis

Angèle était invitée dans les pages du JDD ce dimanche. La star s’est confiée sur son dernier album, « Nonante-cinq », plus intime et personnel. Elle y fait aussi quelques révélations sur ses envies et notamment, celle d’écrire pour d’autres artistes.

Dans son interview, la jeune chanteuse explique : « Le confinement a été ma plus grande période d’introspection ! Je me suis dit que c’était le moment de faire un disque plus personnel ». À propos d’écrire pour d’autres artistes, elle répond : « Ce n’est d’ailleurs pas impossible puisqu’on l’a déjà évoqué… (…) Il y a des artistes qui sont à la recherche d’auteures et de compositrices. Se mettre dans la peau d’une autre interprète est un exercice inconnu. Est-ce que ça me plairait ? Est-ce ça marcherait que d’autres que moi incarnent mes textes ? » se demande-t-elle. Quelques jours auparavant, la chanteuse a d’ailleurs fait une superbe reprise de « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion au micro de France Inter dans la « Carte Blanche ». Elle a aussi cité Vanessa Paradis comme « une vraie référence ».