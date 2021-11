Angèle revient sur son coming-out: «Mon coming-out m’a été volé»

Dans son documentaire intime, Angèle revient sur plusieurs moments marquants de sa carrière. Entre autres, plusieurs événements l’ont profondément touché comme ces photos publiées sans son consentement dans « Playboy ». La chanteuse revient aussi sur son coming-out, le fait de révéler son homosexualité ou sa bisexualité dans le cas d’Angèle. Dans les colonnes du Parisien, qui a pu voir le documentaire en exclusivité, la chanteuse révèle avoir été « outée » par le présentateur Hanouna.

La chanteuse déclare : « Hanouna a été la première personne à dire en direct que j’étais avec une femme ». En effet, à ce moment-là, Angèle n’avait pas encore révélé sa relation avec la comédienne Marie Papillon. Un moment difficile pour elle, le coming-out étant une étape importante que beaucoup de personnes homosexuelles ou bisexuelles redoutent, par crainte de se voir rejetées. Finalement, la chanteuse a trouvé le courage il y a un maintenant un an d’annoncer sa bisexualité à travers un post sur Instagram où elle porte un t-shirt où il est possible de lire « Portrait of Women who love Women ».