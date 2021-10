Netflix va diffuser prochainement un documentaire sur Angèle

Jeudi dernier, Netflix a fait une annonce sur son site, Angèle aura son propre documentaire sur sa carrière. « Spontané, drôle, original et authentique » a promis la plateforme de streaming. Il faudra attendre le 26 novembre prochain avant qu’il ne sorte.

Le documentaire s’appelle « Angèle » et a été co-réalisé par Sébastien Rensonnet et Brice VDH. Le film de presque une heure et demie racontera le « fragile équilibre qu’elle a trouvé entre les joies et la solitude accompagnant la notoriété » explique Netflix avant d’ajouter dans son communiqué : « D’ordinaire discrète sur sa vie personnelle, c’est la première fois que l’artiste choisit de se raconter d’une manière aussi intime ».

La star sortira bientôt son second album « Bruxelles, je t’aime » le 10 décembre prochain, deux ans après son premier « Brol ». La chanteuse de 22 ans a réussi à convaincre un large public grâce à ses morceaux résolument pop comme « Balance ton quoi », « Oui ou non » ou même « Tout oublier ». La star a aussi fait quelques pas en cinéma dont une apparition dans « Annette » de Leos Carax.