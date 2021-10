Angèle annonce les dates de sa tournée pour 2022, le «Nonante-cinq tour»

Il faudra être rapide pour les Belges, Angèle ne prévoit pour le moment qu’une seule date en Belgique et ce sera à Bruxelles. La chanteuse qui va bientôt sortir son deuxième album, vient d’annoncer aujourd’hui les dates de sa tournée qui aura lieu en 2022. L’auteure et interprète de « Bruxelles, je t’aime » et « Balance ton quoi » commencera sa tournée, le « Nonante-cinq tour » en avril prochain.

Elle fera principalement sa tournée en France et une date est prévue à Bruxelles le 16 mai prochain. Sa tournée s’achèvera le 2 décembre à Paris La Défense Arena.