Le nouveau single d’Angèle séduit même à l’international dans le magazine américain Nylon

Angèle revient. La chanteuse belge a annoncé de façon mouvementée les prochains titres à venir dans son nouvel album « Bruxelles, je t’aime ». Le clip sorti jeudi 21 octobre a déjà atteint 1,6 million de vues sur Youtube. Autre nouvelle, la chanteuse semble aussi avoir convaincu les rédacteurs du magazine de mode, de musique et de culture américain, Nylon.

Le magazine sort toutes les semaines, le classement des « 10 meilleurs chansons sorties cette semaine ». Angèle est en couverture de l’article. La chanteuse arrive en 4e position, juste après The Weeknd et Lana Del Ray. En description, le magazine écrit : « La superstar belge, Angèle livre une lettre d’amour pour sa ville Bruxelles dans la forme d’une chanson sérieusement dansante pop-bop et accrocheuse ».

Fondé en 1999, le magazine Nylon est l’une des références en termes d’actu mode et culture, qui s’attache à dénicher « les futurs artistes et créateurs de demain, sous le prisme de la mode, de la beauté et de la musique » selon l’une des rédactions ouverte depuis moins d’un an à Paris.