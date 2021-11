Angèle et ses confessions à la sortie de son documentaire Netflix

La chanteuse partage beaucoup sur cette nouvelle notoriété et sur cette tendance que certaines personnes ont pris à ne plus la voir comme une personne à part entière. « Quand tu es célèbre, plus personne n’agit normalement avec toi. Un soir, en sortie de scène, j’étais triste et pas bien, ce n’était pas le moment de faire des photos avec le public. Je ne peux pas faire semblant, faire un faux sourire, les gens se sont mis à m’insulter, ils sont devenus fous. Je me souviens d’une dame qui a demandé à ses enfants de me tirer les cheveux. Et une autre qui me traitait de star de merde. On me prend juste pour une star, on ne me voit plus comme un être humain. Quand on devient connu, il y a une forme de non-dit qui signifie qu’on appartient aux gens » confie-t-elle.

Les fans l’attendaient, le documentaire sur Angèle est enfin sorti ce matin sur Netflix. Touchante, honnête et accessible, Angèle a abordé de nombreux sujets dans son documentaire. Il y est surtout question de sa soudaine notoriété et toutes les implications sur sa vie. La jeune femme de 25 ans seulement peut se targuer d’en avoir déjà beaucoup vu ces dernières années. Voici quelques extraits du documentaire.

L’affaire Roméo Elvis

En septembre 2020, Roméo Elvis était accusé d’agression sexuelle. L’affaire a pris une ampleur importante et étonnamment, c’est surtout Angèle et la femme du rappeur, Léna Simonne qui ont été les plus ciblées par des attaques. Les deux femmes sont restées relativement silencieuses depuis ces accusations, mais le documentaire Netflix fut enfin l’occasion de comprendre l’envers du décor pour la chanteuse de « Balance ton quoi » : « Après ça, pendant trois mois, je ne suis presque pas sortie de chez moi. Cette histoire a été une explosion dans mon cœur et dans ma famille. C’était tellement violent et désolant de voir à quel point certains jubilaient de pouvoir me coincer, moi la féministe qui avait ouvert sa gueule, comme si j’étais responsable, comme si je devais payer aussi, comme si ce n’était pas déjà assez dur d’apprendre cette histoire en même temps que tout le monde. Sur Twitter, on me demandait de réagir, sans quoi le combat que je menais depuis toujours était décrédibilisé. Que ce soit mon frère, mon collègue, mon meilleur ami, je condamnerai toujours ce qui va à l’encontre de mes convictions ».

Une notoriété parfois difficile

La star, reconnue à l’international n’arrête d’affoler les compteurs. Son premier album « Brol » s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires. Son duo avec Dua Lipa, « Fever » lui a assuré une réputation internationale. Mais la chanteuse admet perdre courage par moments : « Je travaille plus que je ne respire. Je m’étouffe », confie l’artiste aux téléspectateurs. « Qu’est-ce qui me rend vraiment heureuse ? Mon succès ? Mes 3 millions de followers sur Instagram ? Toutes ces choses sont fausses. J’ai perdu la vraie Angèle. Et pourtant, je ne voudrais pas échanger ma vie ».