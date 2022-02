Stromae évoque sa plus grande peur avant de se produire en concert

En ce qui concerne sa prochaine tournée, Stromae a également déclaré : « Il y a aura de la mise en scène, de la gestuelle, mais moins de danse pure et dure. J'ai envie d'en profiter davantage et d'être moins sur les rotules à la fin du show. Le précédent était très éprouvant et je n'ai plus le même corps : j'aurais bientôt 37 ans ».

Sa tournée précédente avait en effet totalement épuisé le chanteur, l’obligeant à se retirer pour se reposer, prendre du temps pour lui et se remettre de son burn-out.