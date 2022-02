Stromae se confie sur son retour: «Ce ne sont plus les mêmes conditions qu’à l’époque»

C’est serein et reposé qu’il revient cette année. Pendant son entretien, le chanteur a notamment expliqué les années traversées. Ce dernier a déclaré au micro de Bel RTL : « Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n’importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out ». Mais aujourd’hui les choses vont mieux, notamment grâce à son entourage : « J’ai la chance d’avoir une équipe en or avec des gens qui me protègent et prennent soin de moi. J’ai vraiment de la chance. Ce ne sont plus les mêmes conditions qu’à l’époque, ça, c’est sûr ».

L’artiste est aussi revenu sur les thématiques de ses chansons. Il a d’ailleurs admis ne pas être « le plus joyeux des artistes ». Stromae a expliqué entre autres ses intentions derrières sa chanson « Santé » : « J’ai rendu hommage aux infirmières, mais ce morceau est un hommage à ceux qui ont les horaires les plus compliqués. De Madame Pipi en boîte de nuit à un pilote d’avion, pendant que nous on lève notre verre ».

En plus de se confier sur les morceaux déjà sortis et son grand retour, le chanteur a glissé le nom de son prochain morceau à sortir. Ce sera « Bonne journée ».