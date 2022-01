Stromae la corde au cou sur TF1: les internautes s’indignent

Jeudi 20 janvier, l’émission de TF1 qui arrive après le JT, « C’est Canteloup » a fait parler d’elle. En effet, l’imitateur Canteloup a réalisé une caricature du chanteur et un montage vidéo. Il a repris le passage marquant du Stromae sur le plateau de du journal télévisé de 20 heures avec Anne-Claire Coudray. Alors que le chanteur répondait aux questions de la journaliste, il s’est mis à chanter un de ses titres . Un plan séquence qui a valu de nombreux applaudissements pour le chanteur qui abordait des thèmes difficiles dont la dépression et les envies suicidaires.

Après son passage, le nombre d’appels sur les lignes téléphoniques d’aide et de soutien pour la prévention contre le suicide ont fortement augmenté, (joignable en Belgique au 0800 32 123). L’artiste s’est même vu félicité par le directeur de l’OMS pour avoir parlé du sujet sur une heure de grande écoute.

Mais quelques jours après son incroyable performance, Stromae a été caricaturé dans un passage de « C’est Canteloup ». L’imitateur Canteloup a réalisé un sketch montrant le chanteur avec une corde autour du cou. Très rapidement, les internautes ont fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux. L’image diffusée sur TF1 a été jugée « irrespectueuse », « ridicule » et « honteuse » par les internautes. Deux jours plus tard, la colère ne désemplit pas contre Canteloup et son émission.