Mathilde, aux portes du désert

Oman et les Émirats ont déroulé le tapis rouge au roi des Belges. La Reine, elle, a assuré le glamour.

Médiatiquement, le voyage a été rentabilisé par cette seule photo : Philippe et Mathilde posant sur le site de la Grande Mosquée du Sultan Qabous à Mascate, la Reine apparaissant dans une longue robe orientale, masque et voile admirablement assortis. L’image éblouissante de la Souveraine a fait le tour des médias belges, mais aussi internationaux. Et ce ne fut pas la seule ! Tout au long de la visite officielle, le couple royal s’est montré particulièrement disponible pour les journalistes.

Si le Roi était visiblement aux anges lors de ce séjour en péninsule arabique (on y vient ci-dessous), la Reine est apparue davantage dans un rôle de soutien au Souverain, beaucoup plus en retrait que de coutume pour le fond. Si un court programme d’activités parallèles aux rencontres de son époux était bien prévu, l’usage local a voulu que la Reine l’accomplisse lors de rencontres privées…