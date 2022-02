En Indonésie, un crocodile est sauvé d’un pneu coincé autour de son cou depuis 6 ans (vidéo)

Voilà six ans qu’un crocodile dans la région de Palu en Indonésie était coincé avec un pneu autour du cou. L’animal est rapidement devenu connu des habitants de la ville. Finalement, lundi 7 février, Tili, un habitant de la région a enfin réussi à retirer le pneu du cou du crocodile.

L’homme de 35 ans est un habitué des sauvetages de reptiles et ne supportait plus de voir l’animal souffrir à cause de ce pneu devenant trop étroit à mesure que le crocodile grandissait. Pendant plus de trois semaines de traque, Tili a enfin réussi à capturer l’animal. Furtif, le crocodile s’était déjà échappé par deux fois des pièges.