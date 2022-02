«Koh-Lanta»: un des nouveaux candidats mis en examen pour homicide involontaire

Le jeu d’aventure tentera donc de redorer son image, avec une saison intitulée « Le totem maudit » . Mais cela semble déjà quelque peu compromis, puisque le Canard Enchaîné a révélé ce matin que l’un des candidats de cette nouvelle édition, tournée aux Philippines, était mis en examen pour homicide involontaire.

Ce commandant, ancien membre du service départemental d’incendie et de secours dans l’Hérault, est en effet sous le coup d’une enquête, avec six autres collègues, depuis 2016. Le Canard Enchaîné explique que l’équipe est soupçonnée d’avoir « donné des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes » à une troupe d’intervention. Des faits qui auraient causé la mort d’un sapeur-pompier et de graves blessures à trois autres personnes au cours d’un incendie dans l’Hérault.

La production réagit

Étant donné que ce candidat est jusqu’à maintenant toujours présumé innocent, rien ne l’empêchait de participer à « Koh-Lanta ». D’ailleurs, la production de l’émission n’était pas au courant de l’affaire, et contactée par Voici, elle a réagi. « L’information le concernant n’était pas publique et elle est couverte par le secret de l’instruction […] Nous demandons aux personnes candidatant s’il existe des condamnations judiciaires. François nous a indiqué qu’il ne faisait l’objet d’aucune condamnation et nous a transmis un extrait de son casier judiciaire », a détaillé ALP, précisant que la mise en examen de l’aventurier ne remet pas tout cela en cause.