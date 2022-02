Candidat mis en examen dans Koh-Lanta: l’avocat des victimes appelle à «les respecter»

Rapidement après ces révélations, la production de « Koh-Lanta » s’est exprimée et s’est défendue de la sélection du candidat : « Nous n’étions pas informés » déclare-t-elle. Au moment de sa candidature, François avait effectivement fourni un casier judiciaire vierge et « indiqué qu’il ne faisait l’objet d’aucune condamnation ».

La nouvelle saison de « Koh-Lanta » à peine annoncée, une nouvelle polémique se lève. En effet, selon les informations révélées par le Canard Enchaîné le 9 février dernier, l’un des candidats est mis en examen pour homicide involontaire dans un incendie. Le candidat en question, François est sapeur-pompier et est mis en examen avec six autres personnes.

Ces révélations sont donc une surprise pour la production et les téléspectateurs qui devraient découvrir la nouvelle saison le 22 février prochain, mais aussi pour les victimes de l’affaire. L’avocat des victimes, Luc Abratkiewicz s’est exprimé dans les colonnes de 20 minutes : « Les victimes sont choquées, et se sentent, une fois de plus, méprisées par le SDIS (Service d’incendie et de secours, ndlr). Elles attendent la fin de l’instruction, qui est longue, qui est prévue pour la fin de l’année. Pendant ce temps-là, on met en avant un des cadres dans un jeu de téléréalité. La présomption d’innocence n’empêche pas de respecter et de se montrer digne face aux victimes ».

De son côté, le SDIS de l’Hérault précise que la « mise en examen de l’officier dans cette affaire intervient au titre de ses anciennes fonctions de chef du service formation » et qu’il « a participé à cette émission à titre personnel et sur sa période de congés annuels ».