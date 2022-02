Dominique Tapie ruinée, sa fille répond aux «pages monstrueuses» de Paris Match

Ces révélations n’ont pas été du goût de Sophie Tapie qui partage un texte dans une story sur Instagram. Elle dénonce entre autres le traitement médiatique réservé à sa famille par le magazine ainsi que le travail réalisé par la journaliste, Sophie des Déserts. « Voila une arme bien dangereuse / Qui peut faire des dégâts/ Une mitrailleuse d’encre poisseuse/ Qui éclabousse, qui souille et qui broie / Qu’importe salir, toi l’audacieuse / Tu vises la légion des coups bas » écrit Sophie Tapie.

La colère gronde du côté de la famille Tapie. Selon le magazine Paris Match, Dominique Tapie aurait hérité de plus de 600 millions d’euros de dettes à rembourser. Les biens du couple auraient aussi été saisis par la justice.

À l’intention de la journaliste, elle ajoute : « Ah Toutes ces belles infos juteuses / Cueillies à la main depuis des mois/ Pour toi elles semblent délicieuses/ Mais en écœurent plus d’un crois moi/ Car l’âme des gens elle n’est pas creuse/ Et la dignité ne s’achète pas / La souffrance est souvent silencieuse/ Et par pudeur elle ne s’étale pas », conclut-elle.

La journaliste faisait état dans un reportage de huit pages des dettes importantes laissées à Dominique Tapie, à hauteur de « près de 600 millions d’euros » et écrit : « Bientôt les créanciers se nourriront sur la succession à laquelle la famille s’apprête à renoncer ».

Si la famille Tapie renonce à la succession, alors les actifs, estimés à 300 millions d’euros seront revendus et les gains reviendront à l’État en priorité pour rembourser les dettes contractées. Le Huffpost précise que si la vente de ces actifs n’est pas suffisante pour éponger les dettes, alors ces dernières ne seront effectivement jamais remboursées.

Si Dominique Tapie renonce à cette succession, alors elle devra aussi renoncer à ses biens, dont son hôtel particulier, rue des Saints-Pères à Paris, là où elle a vécu durant 35 ans. Elle devra de toute façon quitter les lieux puisque, toujours selon Paris Match, l’hôtel particulier aurait déjà été revendu à François Pinault, chose dont Dominique Tapie n’était apparemment pas au courant.