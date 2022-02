Un chat s’incruste lors d’un match de foot et fait courir les joueurs (vidéo)

Attention : invasion féline ! Une scène hors du commun a eu lieu lors d’un match de la deuxième division anglaise qui opposait Sheffield Wednesday et Wigan. Un drôle de joueur, au pelage adorable, s’est incrusté sur la pelouse.

En toute fin de match, dans les minutes de prolongations, un chat, qui visiblement ne voulait pas rester spectateur, est monté sur le terrain. Très agile, il aurait facilement dribblé les joueurs lors d’une partie. Ceux-ci ont d’ailleurs eu quelques difficultés à le récupérer car le petit chat s’amusait à jouer « au chat et à la souris » avec les joueurs sur la pelouse. Le félin a finalement été attrapé et emmené dans un lieu sûr, loin des crampons et du ballon. Après cette interruption parfaitement mignonne, les équipes ont pu finir leur match tranquillement et c’est finalement Sheffield Wednesday qui s’est imposé 1 à 0 à l’issue de ce match plus particulier que d’habitude.