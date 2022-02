Jean-Luc Mélenchon s’énerve face à Anne-Sophie Lapix : «Faites votre boulot» Invité sur France 2, le candidat à la présidentielle s’est emporté face à Léa Salamé et Anne-Sophie Lapix.

Capture d’écran Twitter

Par la rédaction Publié le 11/02/2022 à 14:57 Temps de lecture: 2 min

Jean-Luc Mélenchon était ce jeudi 10 février l’invité d’« Elysée 2022 » sur France 2. Il a répondu aux questions des journalistes Léa Salamé et Anne-Sophie Lapix. Le candidat de la France insoumise s’est montré très irrité lorsqu’Anne-Sophie Lapix est revenue sur des propos concernant le vaccin dans la région des Antilles qu’il avait tenus en décembre dernier. La journaliste a souhaité recevoir des explications sur son approche quant à la vaccination lorsqu’il était en Guadeloupe aux alentours du 20 décembre 2021. Elle reproche à Mélenchon d'avoir tenu à l’époque des propos basés sur « une rumeur qui risque de faire des dégâts au sein de la population et accroître la méfiance envers le vaccin. » « Vous mettez cinq semaines pour ramener des bouteilles à oxygène et vous mettez 48 heures pour ramener 2 000 gendarmes », a répondu le candidat, expliquant comprendre pourquoi les citoyens n’ont plus confiance dans le gouvernement. Léa Salamé le reprend pour lui rappeler que le gouvernement français a envoyé des renforts l’été dernier dans les Antilles, « des lits, des médecins ». Résigné et avec un peu de mauvaise foi, l’invité lui a répondu avoir compris « Tout est parfait, je suis d’accord. » Il était clair qu’il n’avait pas envie de faire preuve de bonne volonté face aux deux journalistes.

« Non, tout n’est pas parfait, on répond juste à vos objections, c’est normal », a renchérit Anne-Sophie Lapix. Avant de mentionner qu’en novembre, seulement 42% des Guadeloupéens de plus de 12 ans étaient vaccinés contre le Covid-19 alors que plus de 90% de l'ensemble de la France.