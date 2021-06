Jean-Luc Mélenchon enfariné lui aussi, en pleine interview (vidéo)

Après François de Rugy vendredi soir, c’est Jean-Luc Mélenchon qui a eu droit à un enfarinage ce samedi. Présent à la Marche des Libertés à Paris (manifestation contre les idées d’extrême droite), le leader de La France Insoumise répondait à quelques questions des journalistes quand une personne, non identifiée, lui a lancé un sachet de farine à la figure.

« Je suis vivant, tout va bien, ce n’est que de la farine », a directement lancé Jean-Luc Mélenchon aux journalistes, eux aussi touchés par le jet de farine. « Si vous ne me voyez pas plus ému que ça, c’est parce que ça aurait pu être pire… C’est fait pour intimider », a également réagi l’homme politique, assurant qu’il « ne faut pas reculer » devant ce genre de situation, « même si c’est pénible ». Finalement, il a tenté de plaisanter sur le sujet, déclarant « Le blanc, ça me va ».

En quelques jours, il est le troisième homme politique français à être agressé physiquement. Début de semaine, c’est le président français Emmanuel Macron qui avait reçu une gifle de la part d’un homme lors d’un bain de foule.