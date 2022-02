Candidat mis en examen dans «Koh-Lanta»: une victime témoigne (vidéo)

Mais à côté de ça, c’est à présent une tout autre affaire qui plonge à nouveau l’émission dans la polémique. Le Canard Enchaîné révélait mercredi qu’un candidat de « Koh-Lanta : le totem maudit », François, était mis en examen pour homicide involontaire, dans le cadre d’une affaire datant de 2016.

Cet aventurier, ancien pompier, et six de ses collègues sont soupçonnés d’avoir « donné des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes » à une équipe d’intervention au cours d’un incendie de forêt dans l’Hérault. Des faits qui ont causé la mort d’un sapeur-pompier et de graves blessures à trois autres personnes.

« Si je le vois dans ‘Koh-Lanta’, je casse ma télé »

Pour les victimes du drame, le passage de François dans « Koh-Lanta » ne passe pas. « Ça montre que c’est un pompier en carton qui n’a aucun respect pour ses hommes. Quand on sait qu’on est mis en examen pour homicide involontaire, on fait profil bas. On ne pavane pas à la télé », a vivement réagi auprès du Parisien Lucas Canuel, ex-collègue de François et amputé des dix doigts depuis l’incendie en question. Également brûlé sur 40 % du corps (aux jambes et au visage), Lucas Canuel garde des souvenirs très douloureux des faits, durant lesquels il s’est retrouvé dans un camion de pompier encerclé par les flammes. « J’ai vu un homme brûler devant moi pendant deux à trois minutes. J’étais tétanisé par la chaleur. On nous a laissés comme des chiens sous 1 200 ºC. C’est inhumain », a-t-il encore raconté, très remonté contre son ancien collègue François : « Si je le vois dans ‘Koh-Lanta’, je casse ma télé ».

Invité dans « Touche pas à mon poste » vendredi soir, Lucas Canuel a aussi affirmé que « toute la famille des sapeurs-pompiers de l’Hérault est aujourd’hui en colère ». Lui et ses collègues « ne comprennent pas comment une hiérarchie a laissé faire ça ».

Le Service d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS) a précisé de son côté que la « mise en examen de l’officier dans cette affaire intervient au titre de ses anciennes fonctions de chef du service formation » et que François « a participé à ‘Koh-Lanta’ à titre personnel et sur sa période de congés annuels ».