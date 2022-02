Les Magritte 2022: «Une vie démente» et «Un monde» sont les grands vainqueurs (vidéos)

« Une vie démente » d’Ann Sirot et Raphaël Balboni et « Un monde » de Laura Wandel ont raflé chacun sept prix lors de la 11e cérémonie des Magritte du cinéma.

Le film d’Ann Sirot s’est par ailleurs distingué dans plusieurs catégories au cours de la soirée. Il a été élu « Meilleur scénario original ou adaptation », « Meilleure actrice » (Jo Deseure), « Meilleur acteur » (Jean Le Peltier), « Meilleur acteur dans un second rôle » (Gilles Remiche), « Meilleurs décors » et « Meilleurs costumes ». Il aborde la maladie d’Alzheimer sous un jour inédit, avec humour et légèreté.

Ce samedi soir se déroulait la 11e cérémonie des Magritte du cinéma. Les longs métrages « Une vie démente » et « Un Monde » ont décroché chacun sept distinctions. Mais le gagnant, des gagnants est le premier cité, qui a été désigné « Meilleur film » face à « Adoration » de Fabrice du Welz, « Filles de joie » de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, « Les intranquilles » de Joachim Lafosse et « Un monde » de Laura Wandel.

La réalisatrice Laura Wandel a elle aussi de son côté, raflé sept trophées avec le film « Un monde », qui avait reçu des ovations du public lors du Festival de Cannes 2021. Les acteurs Maya Vanderbeque et Günter Duret ont respectivement été sacrés Meilleurs espoirs féminin et masculin et le film a également obtenu le Magritte du « Meilleur premier film », de la « Meilleure réalisation », de la « Meilleure actrice dans un second rôle » (Laura Verlinden), du « Meilleur son » et du « Meilleur montage ».

Le film raconte comment Nora (Maya Vanderbeque) est prise dans un terrible conflit de loyauté quand elle découvre en primaire que son grand frère (Günter Duret) est victime d’harcèlement et que celui-ci lui demande de garder le secret alors que son père la pousse à réagir.

Les autres palmarès ont été attribués à « Titane » de Julia Ducournau pour le « Meilleur film étranger en coproduction » et « La civil » de Teodora Ana Mihai pour le « Meilleur film flamand ». Dans la catégorie des courts-métrages, « Sprötch » de Xavier Seron s’est imposé en fiction, « On est pas près d’être des super héros » de Lia Bertels en animation et « Mother’s » d’Hippolyte Leibovici en documentaire. Du côté des documentaires long format, c’est « Petit samedi » de Paloma Sermon-Daï, qui est reparti avec les félicitations. Un Magritte d’honneur a également été remis à titre posthume par Jane Birkin à la cinéaste Marion Hänsel.