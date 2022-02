L’une des favorites pour le titre de Miss Belgique harcelée et piratée: «J’espère que ce cauchemar prendra fin» Il semblerait qu’une campagne de harcèlement et de piratage des comptes de plusieurs candidates au concours soit en cours.

Capture d’écran - Instagram

Par la rédaction Publié le 16/02/2022 à 15:47 Temps de lecture: 3 min

Silvana Spyros a 25 ans et vient de Maasmechelen. Elle fait partie des grandes favorites pour le titre de Miss Belgique qui sera élue le 26 mars prochain. Mais la jeune femme se retrouve au cœur d’une campagne de piratage et de harcèlement sur ses réseaux sociaux, rapporte HLN. La Miss Limburg, diplômée en droit et en gestion est partie la semaine dernière, avec les 29 autres finalistes, en Égypte pour réaliser des séances photo et vidéo pour la promotion du concours. La jeune femme explique à HLN que lors de son déplacement, les problèmes ont commencé pour elle. Jeudi dernier, la jeune femme s’est réveillée et a remarqué que son compte Instagram avait été supprimé mais aussi que son adresse mail avait été piratée. Finalement, Silvana Spyros a su récupérer sa boîte mail. Pour ce qui est de son compte Instagram, les choses ont été un peu plus compliquées : « Il est très difficile de récupérer un compte sur Instagram. J’ai dû contacter des experts des médias sociaux et cela a fonctionné, même si ce n’est certainement pas bon marché. Malheureusement, ce n’est pas la fin, car les gens continuent d’essayer de supprimer mon compte » raconte-t-elle au journal.

Cette découverte a été faite le jour d’une représentation devant le jury. Silvana Spyros a tout de même réussi à se ressaisir à temps avant de monter sur scène pour convaincre les membres du jury. Si la perte de son compte Instagram embarrasse autant la jeune femme, c’est parce qu’en plus de risquer de perdre une grande partie de ses photos, la jeune femme se voit aussi handicapée dans la compétition. « J’ai construit mon audience de followers ces dernières années à force de travail et, entre autres, avec l’aide de la campagne Bobo (où elle a succédé à l’ex-Miss Belgique Céline Van Ouytsel, ndlr). Ce sont tous des électeurs potentiels et je ne pourrais plus jamais toucher autant de personnes si je devais repartir de zéro », confie-t-elle. D’autres jeunes femmes ciblées Pour ajouter à l’inquiétude de la Miss Limburg, Silvana Spyros reçoit aussi des menaces d’autres attaques de piratage. Elle et ses amis ont aussi commencé à se faire harceler et menacer. « Je n’ai aucune idée de ce que cette personne attend de moi. Est-ce pour de l’argent ou est-ce un pur sabotage ? » se demande la prétendante au titre. Ce qui est certain pour la jeune femme, c’est qu’elle compte bien porter plainte mais aussi ne pas céder au chantage.