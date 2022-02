Plus de saisons All Stars de «Koh-Lanta»? La réponse de Denis Brogniart

Cette nouvelle saison, baptisée « Le Totem Maudit », débutera le mardi 22 février (au grand dam des fans). Cette fois, tous les candidats seront des novices, aucun ancien aventurier n’intégrera l’aventure. Mais est-ce pour autant que des éditions spéciales, avec des candidats emblématiques tels que Claude, Laurent, Phil ou encore Teheiura, n’auront plus jamais lieu ? Denis Brogniart s’est exprimé sur la question auprès du Figaro.

« Il est hors de question d’imaginer une fin définitive des saisons All Stars ! », a catégoriquement répondu le présentateur de « Koh-Lanta » à nos confrères français. Cependant, Denis Brogniart a envie « de sang neuf » : « Mais il faut que des aventuriers se distinguent, et avoir un berceau important de candidats ». Une manière de confirmer que Teheiura ou Claude par exemple, qui ont déjà participé respectivement cinq et quatre fois au jeu, ne reviendront plus (comme ils l’ont tous deux annoncé d’ailleurs).