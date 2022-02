La bourde de Valérie Pécresse lors d’un direct (vidéo)

La candidate Les Républicains a lâché une phrase qui en a surpris plus d’un.

Invitée par Samuel Étienne et Alix Bouilhaguet pour un live Twitch mardi soir, Valérie Pécresse a évoqué sa campagne électorale, mais également ses passe-temps favoris. Grande fan de cinéma, elle a confié que la course à la présidentielle lui prenait actuellement beaucoup de temps.

« Je suis une cinévore absolue », a confié la candidate Les Républicains, mais « en ce moment, c’est un peu plus dur, je ne vous le cache pas ». Puis Valérie Pécresse a lâché une phrase surprenante : « Dans deux mois, je me rattraperai ». Une affirmation qui sous-entend quand dans deux mois, elle aura plus de temps pour ses loisirs.

Un passage du live qui n’a évidemment pas échappé à Bertrand Chameroy, qui s’est empressé de s’en servir pour sa chronique dans « C à vous ». Pour le chroniqueur, cette petite phrase de Valérie Pécresse veut tout dire. « Si mes calculs sont bons, dans deux mois on sera le 16 avril. Donc si Valérie Pécresse considère qu’à ce moment-là, elle aura du temps pour mater ‘Bienvenue chez les Ch’tis’, c’est qu’elle croit moyen au second tour ! », a-t-il lancé sur le plateau de l’émission d’Anne-Elisabeth Lemoine, provoquant un fou rire parmi l’équipe présente.