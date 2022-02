Gérard Depardieu adresse un message de soutien à Kylian Mbappé lors de son arrivée sur Instagram

Hier, Gérard Depardieu a fait une étape de plus dans sa découverte d’Instagram. Tout juste débarqué sur le réseau social, l’acteur s’en est servi pour partager une story où il déclare toute sa reconnaissance pour le joueur de foot en qui il place de grands espoirs. Il l’a aussi défendu face aux personnes qui critiquent son attitude.

Gérard Depardieu, amoureux de foot, a applaudi le jeu de Kylian Mbappé lors du match du mardi 15 février entre le PSG et le Real Madrid, permettant au club d’accéder aux huitièmes de finale allers de la Ligue des Champions. L’ancien « anti-réseaux sociaux » a alors dédié un message au défenseur : « J’ai rencontré Alex Ferguson (ancien entraîneur du Manchester United, ndlr), qui avait dit une phrase magnifique sur la Ligue des Champions et Zidane : « Donnez-moi dix morceaux de bois et Zidane, et je vous ramène la Ligue des Champions ». Je l’avais rencontré à Dubaï, dans un hôtel. Vraiment, c’était un type très bien, cet Alex Ferguson. Eh bien figure-toi que je l’ai revu. Il me dit « Donnez-moi dix morceaux de bois et un Kylian, et je ramène la Ligue des Champions ». Donc je pense que tu vas la ramener de toute façon ».