La marque de sous-vêtements Victoria's Secret fait poser pour la première fois une mannequin atteinte de trisomie 21

Entachée par de nombreuses controverses, dont des propos transphobes et misogynes de ses ex-dirigeants, et accusée de marketing nuisible pour l’image des femmes, la maison de lingerie Victoria’s Secret, avait annoncé en juin dernier dans un communiqué, prendre des mesures pour redéfinir l’image de sa marque.

Aujourd’hui c’est chose faite puisque Sofia Jirau, une mannequin porteuse de trisomie 21, rejoint la nouvelle campagne « inclusive » auprès de « 17 femmes qui ne connaissent pas de limites ». Le 14 février, la jeune femme de 24 ans a annoncé fièrement sur sa page Instagram faire partie de la nouvelle campagne de la marque de sous-vêtements : « Un jour j’en ai rêvé, j’ai travaillé pour y arriver et aujourd’hui, c’est un rêve devenu réalité. Je peux enfin vous révéler mon grand secret... Je suis le premier mannequin de Victoria’s Secret porteuse de trisomie 21! . Merci à vous tous de toujours me soutenir dans mes projets. Merci à Victoria’s Secret d’avoir vu en moi un modèle #WithoutLimits et de m’avoir fait participer à la campagne inclusive de la collection Love Cloud. Ce n’est que le début, maintenant c’est officiel! À l’intérieur comme à l’extérieur, il n’y a pas de limites. »