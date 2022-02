Guinness World Record: À 9 ans, il devient le plus jeune professeur de yoga du monde (vidéo)

Le chemin de Reyansh Surani pour devenir un instructeur qualifié a commencé à seulement 4 ans, lorsqu'il a découvert que ses parents suivaient un cours de formation de professeur de yoga à Rishikesh, en Inde. Avec eux, il a pris part aux cours qui ont duré 200 heures et il a ainsi découvert avec surprise le goût pour l’enseignement.

À la suite de cette formation, le jeune indien est devenu un professeur de yoga certifié, qui selon le Guinness World Record, fait de lui le plus jeune professeur de yoga au monde. « Plus jeune, je pensais que le yoga ne concernait que la posture physique et la respiration, mais c’est bien plus que cela. J’ai appris l’alignement, la philosophie anatomique et les bienfaits nutritionnels de l’Ayurveda. C’est un parcours intense. »