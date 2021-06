Il empile cinq M&M’s et se retrouve au Guinness des records (vidéo)

Will Cutbill vient de réaliser un record du monde pour le moins étonnant. Cet ingénieur britannique a inscrit son nom au Guinness Book des records grâce... à des M&M’s. Il lui a « suffit » d’empiler cinq petits chocolats de la marque pour accomplir son rêve de figurer parmi les détenteurs d’un record mondial.

« C'est bien plus difficile que ça en a l'air », a témoigné auprès de CNN Will Cutbill, qui achète chaque année le livre des records et a toujours voulu y inscrire son nom. Il a mis des heures avant de réussir le défi : « J'étais totalement excité quand j'y suis arrivé! ». Il a ensuite contacté les responsables du Guinness Book, qui étaient assez surpris de son exploit. « Quand je leur ai dit qu'il y avait cinq M&M’s, ils étaient choqués. Ils voulaient aussi essayer et tenter de me battre », a raconté le Britannique.

Avant qu’il ne s’attelle à réaliser la plus haute tour de M&M’s du monde, le record était détenu par un Italien et un Australien, qui avaient réussi à superposer quatre petits chocolats.