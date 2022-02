"Stromae: formidable maestro": le documentaire de RTL qui rend hommage à l'artiste

Après un succès incroyable pour ses titres « Alors, on danse », « Papaoutai » et « Formidable », Stromae a disparu de la circulation. En cause : une grave dépression causée par un travail intense et un traitement contre le paludisme. Aujourd’hui, l’artiste belge va mieux et se livre dans le documentaire « Stromae : formidable maestro », diffusé pour la première fois sur RTL-TVI et RTL-Play ce dimanche à 19h50.

Retour sur les faits. En 2010, un jeune prodige belge arrive sur la scène internationale avec le titre « Alors, on danse ». La musique devient un véritable succès tant en Belgique qu’à l’international. Rapidement considéré comme le nouveau Jacques Brel, Stromae continue de composer et sort les titres « Papaoutai » et « Formidable ». Pour le premier, il intègre une chorégraphie pour le moins originale et pour le second, un énorme coup de buzz a été créé. Stromae s’était retrouvé en plein cœur de Bruxelles, faisant semblant d’être ivre pour illustrer son retour et tourner le clip de la chanson.

Est ensuite venue une très longue tournée qui a duré deux ans. Alors qu’il s’est rendu en Afrique pour poursuivre ce tour des salles de concert, Stromae a attrapé le paludisme. Il a donc dû ingérer des médicaments pour soigner la maladie. Ce sont ces derniers qui ont déclenché les problèmes de santé mentale de l’artiste.