«Top Chef»: un ancien candidat crée la surprise en revenant tenter sa chance dans le concours (vidéo)

Si le niveau semble déjà très haut dès le lancement du concours, un candidat s’est notamment fait remarquer pour son histoire singulière. Renaud, jeune chef mêlant gastronomie française et indienne, pour honorer ses origines, n’est pas inconnu des téléspectateurs attentifs et qui suivent le programme depuis le début.

En effet, Arnaud a déjà tenté sa chance à « Top Chef », lors de la toute première édition. Il avait d’ailleurs été éliminé en premier, n’ayant pas eu le temps de terminer et de dresser son plat. Quand les chefs de brigade s’approchent de lui pour connaître son parcours et ses idées de préparation sur le thème imposé, Arnaud explique : « Ça fait longtemps que j’attends ce moment-là, ça va faire 13 ans exactement. C’est assez particulier pour moi : j’ai participé à la première émission de Top Chef », rapporte RTL.

Le jeune homme était donc présent dans le concours avant même l’arrivée des trois chefs actuels : Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et le nouveau, Glenn Viel. « C’est hyper difficile de sortir le premier. En fait, je ne connaissais rien à la cuisine, donc je me suis mangé une grande claque. Il y a une revanche », a ajouté le candidat, plus motivé que jamais. Une histoire qui démarre plutôt bien cette année puisque désigné par Paul Pairet et Glenn Viel, Arnaud a pu choisir la brigade qu’il voulait rejoindre. Il a finalement décidé de continuer l’aventure aux côtés du nouveau venu en tant que chef de brigade, Glenn Viel, trois étoiles.