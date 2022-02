«Top Chef»: un candidat belge déjà éliminé (vidéo)

Si notre compatriote Logan a réussi à entrer directement dans la brigade de Paul Pairet, les deux autres Belges ont vécu l’épreuve de la dernière chance. À la fin de celle-ci, trois candidats ont intégré les brigades mauve, rouge et orange (Pairet, Darroze et Viel), celle de Philippe étant complétée par le gagnant d’« Objectif Top Chef ». Ils n’étaient alors plus que trois. Deux d’entre eux ont eu la chance de rester dans le concours en constituant une brigade solitaire, le dernier devant définitivement quitter la compétition.

Si le Belge Arnaud a pu rejoindre cette brigade sans chef, Elliott quant à lui a malheureusement vu ses espoirs partir en fumée puisqu’il a été le premier à être éliminé, notamment à cause d’un manque de clarté et d’organisation entre ses idées qui partent dans tous les sens et ses préparations finales. Il ne reste donc plus que deux Belges dans le concours.