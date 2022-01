«Top Chef»: qui sont les candidats belges de la nouvelle saison?

Et cette fois, ce n’est pas un Belge mais bien trois qui figurent au casting ! Un Liégeois, un Namurois et un Bruxellois participent en effet au programme de M6, diffusé chez nous sur RTL TVI. Mais qui sont-ils ?

Arnaud Delvenne

D’après les informations de Sudinfo, le candidat liégeois de cette 13e édition de « Top Chef » n’est autre que le chef de deux hôtels Van der Valk de Liège, Arnaud Delvenne. Âgé de 36 ans, le Liégeois participera pour la première fois à un concours culinaire, où il espère séduire le jury avec sa cuisine « gourmande, bien goûtue » et qui « fait la part belle aux produits du terroir ». Arnaud Delvenne est passé par plusieurs établissements belges, avant de créer son propre restaurant, de prendre les commandes de plusieurs autres et enfin d’arriver en 2020 au Sélys Van der Valk et au Van Der Valk Congrès.

Elliott Van de Velde

La Dernière Heure révèle quant à elle qu’Elliott Van de Velde est le deuxième candidat belge de la saison. Investi dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, le trentenaire bruxellois est le roi de la cuisine zéro déchet. « Totalement atypique et autodidacte », comme le souligne son site web, Elliott Van de Velde est devenu en 2017 ambassadeur international ‘Food Waste & Sustainability’ pour la Belgique et met donc plutôt son talent au service du social, en réutilisant les invendus alimentaires du groupe Metro pour concocter des repas aux plus démunis. Sa pratique de la cuisine antigaspillage et durable est un point commun avec le nouveau juré de « Top Chef », Glenn Viel.