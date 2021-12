«Top Chef»: qui est le premier candidat connu de la 13ème saison?

Il fera partie de la brigade bleue de Philippe Etchebest et tentera de succéder à Mohamed Cheikh. C’est Pascal Barandoni. Il vient de remporter vendredi dernier, « L’Académie Top Chef », une présélection pour la 13e saison de « Top Chef ». Le Varois a remporté la finale grâce à un lièvre à la royale avec une sauce framboise et groseille. Le candidat a gagné face au cuisinier amateur, Clément Baudelaire. Avant de participer à « L’Académie Top Chef », le jeune homme s’est fait remarquer dans « Objectif Top Chef » avec un trompe l’œil sous la forme d’un canelé qui était en réalité un plat de volaille.

Pascal Barandoni est un passionné de chasse, fin connaisseur de l’arrière-pays toulonnais et qui souhaite le partager. « Quand je vais faire un tour de chasse avec mon père, je ramasse quelques champignons et quelques mûres et j’adore en faire un plat avec un beau morceau de viande. La cuisine que j’aime c’est une cuisine de terroir et de partage » déclare-t-il dans un entretien au HuffPost.