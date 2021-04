« Top Chef » : deux candidats éliminés ont eu l’occasion de réintégrer le concours (vidéos)

Dans l’émission diffusée ce lundi 5 avril sur RTL-TVI, les candidats de « Top Chef » affrontaient leur huitième semaine de concours. Lors de la première épreuve, ils ont dû impressionner le chef deux étoiles Christophe Pelé en présentant un plat de street-food gastronomique. Si Mohamed et Chloé ont totalement raté leur assiette à cause d’un manque de communication, Baptiste et Sarah ont quant à eux remporté l’épreuve, leur permettant de se qualifier directement pour la suite de l’aventure.

Le deuxième test a quant à lui réservé son lot de surprises. En effet, deux anciens candidats, éliminés les semaines précédentes, ont fait leur grand retour. Le jury a décidé de leur donner une nouvelle chance, trouvant qu’ils étaient partis trop tôt. Pierre Chomet et Bruno Aubin ont ainsi réintégré le concours sur cette deuxième épreuve, dans le but de rejoindre une brigade, puisque toutes les cartes étaient redistribuées. En effet, lors de cette épreuve, les candidats ont perdus leurs manchettes et devaient donc se battre pour les retrouver.

Pour y parvenir, les candidats devaient réaliser des desserts étonnants sur le thème du lait, sous la supervision des chefs René et Maxime Meilleur. Plus que motivés à rejoindre le concours après en être sortis, Pierre et Bruno se sont surpassés. Grâce à sa préparation « Quand la chèvre rencontre le riz », Pierre a épaté les chefs et a pu rejoindre la brigade de Michel Sarran, rapporte RTL. Avec sa mousse lactée, thym citron et confiture de lait, Bruno a quant à lui attiré l’attention d’Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Il a donc pu choisir sa brigade et a décidé de rejoindre ce dernier. La cheffe de la brigade rouge a alors sélectionné le plat de Mohamed, lui permettant de retourner dans son équipe de départ.