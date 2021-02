Douzième saison de « Top Chef » : les salaires des chefs dévoilés

Ce lundi 15 février marquait le retour du célèbre concours culinaire sur RTL-TVI. Et lors de la diffusion du premier épisode de cette douzième saison de « Top Chef », Mathieu Vande Velde, le candidat belge de 22 ans du concours, a déjà marqué les esprits des chefs.

Et en ce qui concerne les membres du jury justement, le magazine Public a dévoilé les salaires des chefs pour leur participation à cette nouvelle saison, rapporte RTL. Alors, qui gagne le plus ? C’est Philippe Etchebest qui se place en première position, avec un cachet de 85.000 euros. Il est suivi par Hélène Darroze et ses 60 000 euros. Arrive ensuite Michel Sarran, avec 50.000 euros. Paul Pairet a quant à lui touché 35.000 euros.