«Top Chef»: Mathieu Vande Velde, le Belge de la compétition

C’est contractuel, l’émission étant diffusée sur M6 et sur RTL-TVI en même temps, elle doit comporter un ou plusieurs candidats belges parmi les 15 de la compétition. Cette année, c’est Mathieu Vande Velde qui va porter les espoirs de la Belgique. Le jeune d’Anderlecht est motivé et prêt à s’accomplir à travers la cuisine. Retour sur son parcours. S’il est arrivé à la cuisine c’est d’abord à cause d’un échec scolaire. Il a été poussé par son grand-père dans le domaine de l’hôtellerie et s’est inscrit pour suivre une formation à l’école hôtelière de Namur. Il est recruté par la suite en 2016, dans le restaurant à deux étoiles Comme chez soi tenu par Lionel Rigolet. Affecté au garde-manger puis à la dégustation des garnitures poisson, il va ensuite quitter le restaurant trois ans plus tard pour rejoindre La Paix à Anderlecht, lui aussi estampillé de deux étoiles, sous les ordres du chef David Martin.

Le jeune homme est ambitieux et développe des projets à côté. Il participe aux « Dinner in the Sky » à Bruxelles, propose des expériences dans le bar La Fourmilière, travaille dans l’événementiel et comme chef à domicile.