«Top Chef»: «Le plus pénible, c’était le test PCR tous les deux jours» raconte Mathieu, le candidat belge.

La reprise de « Top Chef » c’est ce soir et pour l’occasion, Mathieu, le Belge de cette douzième édition a raconté son expérience à RTL. Ce Bruxellois de 22 ans s’est bien débrouillé ces derniers mois pour rebondir. Formé à l’école hôtelière à Namur avant de travailler pour des chefs doublement étoilés – Lionel Rigolet du Comme chez Soi et David Martin du restaurant La Paix – il a ensuite pris la décision de démissionner il y a quelques mois. « On était en confinement, je venais de démissionner de mon poste au restaurant La Paix, j’étais sensé partir à Paris pour travailler pour le chef Arnaud Donckele. Mais voilà, tout est tombé à l’eau à cause du Covid. Et du coup j’ai reçu un mail de Top Chef pour dire : « les castings sont ouverts, est-ce que tu as envie d’y participer ». Et là, je me suis lancé », explique-t-il. Voilà un bon rattrapage en cette période compliqué pour l’HORECA.

Tournage Covid-19 Étant donné les restrictions sanitaires imposées en France comme en Belgique, le tournage a dû s’adapter, ce qui n’a pas été une mince affaire. Les candidats et les membres du jury étaient testés très régulièrement. Ce que retient Mathieu ce sont justement les tests PCR et le port du masque : « C’était tout le temps porter son masque, se désinfecter les mains tout le temps, n’enlever son masque que quand les caméras étaient prêtes à tourner. Le plus pénible, je pense que c’était les tests PCR tous les deux jours. Mais on s’y habitue ». Tous les membres de l’équipe – candidat, jury et techniciens – ont été soumis aux tests durant tout le tournage.

À l’hôtel Le tournage s’est déroulé pendant l’automne en plein reconfinement. Pour autant la production a su être attentive en désignant des médecins qui ont joué le rôle de conseiller pour la mise en place des protocoles sanitaires et pour surveiller. Cette année les candidats ont dû cohabiter à l’hôtel et donc séparé de leurs familles et de leurs proches.