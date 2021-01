La 12e saison de «Top Chef» sera bien particulière

M6 n’a pas encore donné de date exacte pour le retour de « Top Chef » à l’écran, mais le concours culinaire fait déjà beaucoup parler de lui ces derniers jours. Tourné entre le 28 octobre dernier et ce mois de janvier, le programme devrait être diffusé à partir de la mi-février, si cela se passe comme pour les saisons précédentes. Et pour donner l’eau à la bouche des fans, quelques informations et premières impressions des chefs ont déjà été révélées.

Si l’on en croit les dires des chefs de brigade, le potentiel des candidats sélectionnés cette année est impressionnant. « Cette année est sans commune mesure avec les autres saisons. Je ne pense pas qu’ils savaient qu’ils arriveraient à un niveau si élevé de challenge », a confié Michel Sarran lors d’une conférence de presse, rapportent nos confrères de RTL Info. Face à des « épreuves pointues et complexes », les candidats se sont apparemment montrés brillants lors du tournage et ont épaté les chefs de brigade, qui sont les quatre mêmes que l’année dernière, soit Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Michel Sarran donc.