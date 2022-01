Qui sont les trois chefs belges au casting de la prochaine saison de «Top Chef»?

Les contours de la prochaine saison de « Top Chef » diffusé sur RTL-TVI se dessinent. Pour la 13e saison réservée aux professionnels, trois Belges se disputeront leur place dans l’une des quatre brigades. La chaîne révélait hier deux d’entre eux : le Liégeois Arnaud Delvenne et le Bruxellois Elliott Van de Velde. Le troisième chef pourrait bien être le Namurois Logan Depuydt selon SudInfo. Contacté par ces derniers, cette hypothèse serait bien « possible » pour le chef, soumis à la confidentialité par M6.

Logan Depuydt a expliqué au journal être effectivement intéressé de participer pour à ce genre d’émission. « En règle générale, j’adore les défis. Ma devise, c’est d’aller toujours chercher plus loin, de se surpasser, de créer d’autres choses » a-t-il lancé dans un entretien au conditionnel avec SudInfo. Ce chef namurois a lancé son propre restaurant dans l’ancienne gare de Falaën, rénovée pour l’occasion et renommé « L’Artiste » en 2014. Si la carte proposait au début des menus avec de la viande maturée, le chef, aidé de sa compagne s’est lancé dans une restauration plus gastronomique par « passion » comme il l’admet lui même. Le chef travaille aussi au restaurant des Cafés Delahaut. Il annonce d’ailleurs ses projets au journal : « On travaille sur la version 2.0 du restaurant pop-up bistronomique. D’ici la mi-mars, on pourra ouvrir le midi et le soir. On aura d’ailleurs un ancien candidat belge de Top Chef ».