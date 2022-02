L’arthrose n’est pas une «maladie de vieux»

Un million de Belges en sont atteints. Et 500 millions de personnes dans le monde. Ce n’est pas rien. Qui plus est, si cette maladie articulaire est bien connue des plus âgés, il faut savoir que 36 % des moins de 40 ans en souffrent également ! « Or, prévient le Pr Yves Henrotin, directeur de l’Unité de recherche sur les maladies musculo-squelettiques (mSKIL) de l’ULiège et président de la Fondation Arthrose, si elle est diagnostiquée avant 40 ans, cette maladie augmente fortement le risque de mourir d’une pathologie liée au vieillissement comme le diabète. » Le lien de cause à effet s’explique ainsi : les douleurs arthrosiques découragent les personnes qui en sont atteintes de se mettre en mouvement. La sédentarité leur fait prendre du poids et augmente le risque de développer diabète, hypertension, mauvais cholestérol, insuffisance rénale et autres maladies cardiovasculaires… « L’arthrose constitue d’ailleurs le premier facteur d’entrée dans la sédentarité, prévient le Pr Henrotin.