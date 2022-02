La duchesse de Cambridge comme vous ne l’avez jamais vue (vidéo)

Jouette la duchesse de Cambridge ? C’est en tout cas ce qui ressort de son voyage au Danemark. Kate Middleton s’est rendue dans le « playlab » de Lego et est retournée en enfance. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on la voit descendre d’un toboggan, en talons, et prendre beaucoup de plaisir à le faire. Des images qui font chaud au cœur.

Selon RTL, la Duchesse devait se rendre deux jours au Danemark. Elle avait prévu d’y rencontrer Margreth II, la souveraine et Mary, l’épouse du prince héritier Frederik, mais surtout de voyager sur le thème de la petite enfance. Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Elle a d’ailleurs créé l’an dernier une fondation pour les jeunes enfants « The Royal Foundation Centre for Early Childhood ».