Kate Middleton aussi avait eu des problèmes avec son staff

Meghan Markle est au cœur d’une enquête pour harcèlement contre ses employés. Le palais de Buckingham doit encore examiner les accusations. Pour autant, ce n’est pas la première fois qu’une résidente du palais se voit au centre de problème avec son personnel. Kate Middleton avait aussi poussé au départ des membres de son personnel.

Deux membres sont partis

Le Mirror rappelait qu’à l’époque du mariage de Kate Middleton avec le prince William, les choses n’avaient pas été si simples avec le personnel. Deux membres du staff, la gouvernante et le jardinier, ont décidé de quitter leur poste à l’arrivée de Kate Middleton. L’affaire avait surpris puisque ces deux membres travaillaient auparavant pour la reine et sont ensuite venus pour le couple William et Kate.

Dans un documentaire sorti en 2016, les experts expliquaient que ces départs étaient le résultat de la volonté de Kate Middleton de se « débarrasser » de ces domestiques, puisque la duchesse préférait faire ces travaux elle-même. Cette attitude n’a pas du tout plu au personnel. Pour autant cette histoire n’a pas évolué en une enquête pour harcélement.