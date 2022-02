Xavier Dolan, en larmes, rend hommage à Gaspard Ulliel

« J’ai voulu ce soir rendre hommage à mon ami, à notre ami Gaspard. J’ai choisi de le faire sous la forme d’une lettre », a débuté Xavier Dolan qui raconte avoir écrit pour Gaspard son ami et non pas pour Gaspard l’acteur.

« Je ne suis pas venu ici parler étonnamment de la carrière de Gaspard Ulliel. Je pourrais dresser la liste d’exploit et de faits d’armes brillants. De passages étoilés parmi les stars de la riviera. D’industrie, de campagne. Mais quel effet lignifiant pourrait bien avoir ces choses-là sur la plaie béante de son départ », a exprimé le réalisateur canadien.

« Il aurait détesté ce type d’éloge, il aurait perçu dans cette glorification un manque d’élégance et il était très élégant », a poursuivi Xavier Dolan avant de saluer la discrétion, la douceur et l’éloquence de son ami avec qui il a travaillé pour le film « Juste la fin du monde ». « C’est tout un monde qui a pleuré Gaspard, c’est tout un monde qui le pleure encore. Il était très élégant. Car sa carrière s’affiche d’elle-même, à travers les sites qui le chantent, les articles qui le louangent et tous les rôles qui lui survivent. Son talent, nous le possédons encore et ça, personne pourra nous l’enlever » termine Xavier Dolan en larmes.