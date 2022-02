Hélène Ségara annonce une très triste nouvelle à ses fans : «Ce que je dois vous écrire aujourd’hui me rend très triste»

L’artiste explique que cependant, la tournée n’est pas annulée. Hélène Ségara dit à ses fans « qu’elle veut faire de son mieux pour maintenir plusieurs concerts, afin de vous retrouver un peu avant d’aller mieux. » « Je sais combien cette nouvelle est décevante pour certains d’entre vous qui me soutenez depuis si longtemps, mais vous n’imaginez pas à quel point c’est difficile pour moi d’accepter cela » a-t-elle continué.

C’est une mauvaise nouvelle qu’Hélène Ségara a dû annoncer à ses followers sur sa page Instagram. Alors qu’elle débutait une longue tournée, la chanteuse a raconté avec émotion devoir annuler plusieurs dates. Elle avait déjà expliqué en 2013 souffrir d’une maladie auto-immune, une dégénérescence maculaire. Sur son compte, Hélène Ségara explique qu’elle suit pour le moment un traitement lourd, « long et fatiguant » qui la contraint à faire des moments de pause entre ses concerts.

Dans son message, Hélène Ségara a aussi fait part de son nouveau combat caché contre la maladie. « Après plusieurs mois de lourds traitements, dans le plus grand secret où j’ai toujours tenté de garder le sourire et honorer chacun de mes engagements, je dois me résoudre à limiter ma tournée » explique la musicienne.

La chanteuse continue malgré tout à travailler avec son équipe pour définir un nouveau calendrier optimal et conserver les dates de ses concerts.

Elle a d’ailleurs l’intention de participer au spectacle prévu en mars avec le ténor italien Andrea Bocelli, avec lequel elle avait interprété le tube Vivo per Lei, en 1996. « Je maintiendrai également mes shows de télévision et mes retrouvailles sur scène avec Andrea Bocelli. Je tiens à assurer mes engagements, comme je l’ai toujours fait, et comme je continuerai de le faire » termine-t-elle, tout en écrivant que cette déclaration lui « brise le cœur ».