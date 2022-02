Marie S’Infiltre montre ses fesses aux César: «C’était juste un coup de folie»

La séquence a fait le tour du web : Marie S’Infiltre qui débarque sur la scène des César et montre ses fesses aux invités, avant de déclamer un texte rempli de mots rimant avec « cul ». « Voici mon cul… rieux hommage à la cul… ture. Spectateur invaincu, toi qui as survécu, je te montre mon cu… lot, que tu sois convaincu que je n’occulte rien dans ce clair-obscur. C’était ma petite déclaration d’amour à moi au cinéma, et surtout, à Louis Garrel, que j’aime », a récité la jeune Youtubeuse, connue pour ses infiltrations dans de grands événements (comme lors du défilé Chanel lors de la Fashion Week de Paris en 2019), sous les yeux étonnés d’Antoine de Caunes.

Un moment que beaucoup ont qualifié de « malaise » ou de « gênant », mais pour Marie S’Infiltre, son intervention est une réussite. Bien que sur le moment, son stress était grand. Dans une interview au Parisien, elle est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à faire cette intervention osée.