Guerre en Ukraine: des militaires russes trahissent leur position sur Tinder

Tinder et guerre ne font pas bon ménage. Des militaires russes ont été signalés sur l’application à proximité de Kharkiv le 23 février, peu avant l’attaque sur la ville.

Le 23 février, le Kremlin allait lancer l’ordre d’attaquer la ville ukrainienne de Kharkiv. En attendant de passer à l’attaque, des militaires russes ont passé leur temps sur Tinder. À tel point que des jeunes Ukrainiennes ont vu le nombre de leurs notifications augmenter de manière exponentielle. Mais ça leur a paru bizarre… Les troupes russes n’étaient pas à proximité de la deuxième plus grande ville du pays. Et il leur semblait peu probable que ces militaires soient en vacances dans le pays.

L’adage dit « faites l’amour, pas la guerre ». Des militaires russes ont pourtant tenté de faire les deux. À leurs risques et périls. En se rendant actifs sur l’application de rencontre, ils ont trahi leur position auprès de toutes les demoiselles ukrainiennes, annonce CNews. Qui aurait cru que Tinder pouvait devenir une arme de renseignement ?

Une jeune femme originaire de Kharkiv en a fait les frais et l’a rapporté au journal anglais The Sun. « Je vis à Kiev mais j’ai changé mes paramètres de localisation pour Kharkiv après qu’un ami m’a dit qu’il y avait des troupes russes partout sur Tinder », déclare-t-elle. Son but a été d’en apprendre un maximum sur les déplacements russes. Elle a donc commencé à discuter avec certains des militaires avec qui elle a matché. « Ces gars sont comme n’importe qui d’autre sur l’application de rencontre, ils veulent de l’amour ou de la compagnie », raconte-t-elle.