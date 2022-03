Automobiles: le boom du marché des occasions

Avec 383.123 immatriculations de voitures neuves en 2021, la Belgique a fait un bond en arrière d’un quart de siècle. Il faut remonter à 1995 pour trouver un chiffre plus faible, relève la Febiac, la fédération belge de l’industrie automobile. Et depuis le début du XXIe siècle, c’est la première fois que l’on redescend sous la barre symbolique des 400.000 unités. Une débâcle pour le secteur. Et une débâcle qui dure. La chute en 2021 est de 11,2 % par rapport à 2020, année qui avait déjà marqué un recul du marché auto de 21,5 % par rapport à 2019… A contrario, le marché de la voiture d’occasion est florissant, avec une demande qui dépasse parfois l’offre et pousse les prix vers le haut.