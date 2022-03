Découvrez les communes les plus respectueuses des animaux

Depuis les dernières élections communales, la cause du bien-être animale avance de manière positive se réjouit Gaia. « En 2017, la Wallonie comptait 170 Échevins du Bien-être animal », annonce l’association. « Le décompte de GAIA indique qu’il y en a aujourd’hui 223 sur un total de 262 villes et communes, soit une augmentation de 31 %. »

Parmi ces critères, on retrouve la désignation d’un référent Bien-être animal au sein de chaque commune et de chaque zone de police, la collaboration avec les autres acteurs du secteur, la sensibilisation de la population et des enfants au bien-être animal, la mise en place d’un programme complet de gestion des chats errants, un contrôle de la population de pigeons respectueux des animaux, l’absence d’animaux vivants sur les marchés et autres lieux d’exposition, l’interdiction de tirer des feux d’artifice ou encore, l’impossibilité d’obtenir des autorisations d’abattage à domicile.

Et finalement cinq des dix meilleures communes se trouvent dans la province de Hainaut.

1. Courcelles (Hainaut) : 95 %

2. Jemeppe-sur-Sambre (Namur) : 87 %

3. Ans (Liège) : 86 %

4. Ecaussinnes (Hainaut) : 84 %

5. Waimes (Liège) : 83 %

6. Aiseau-Presles (Hainaut) : 81 %

7. Honnelles (Hainaut) : 81 %

8. Beloeil (Hainaut) : 81 %

9. Rixensart (Brabant Wallon) : 80 %

10. Bastogne (Luxembourg) : 80 %