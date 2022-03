Hélène Ségara remonte sur scène aux côtés d’Andrea Bocelli après 25 ans

Après plus de 10 ans d’absence en France, Andrea Bocelli était attendu le 19 mars 2020 à l'Accor Arena de Paris pour un concert d'abord reporté au 7 juin 2020 puis au 21 janvier 2021 et, finalement, au 3 mars 2022 en raison de l'épidémie de coronavirus.

Jeudi soir, c’est devant près de dix-mille spectateurs que le ténor s’est finalement produit. À cette occasion, Hélène Segara était conviée à rejoindre sur scène le chanteur italien.

Ensemble, ils ont repris pour le plus grand plaisir de leurs fans le tube « Vivo Per Lei » sorti il y a vingt-cinq ans, en 1997, et qui, à l’époque, s’était maintenu durant 42 semaines dans le Top 50 français. Le titre demeure toujours l’un des plus grands succès dans la carrière des deux artistes. Andre Bocelli poursuivra sa tournée européenne ce samedi 5 mars au Sportpaleis d’Anvers avec, toujours en invitée d’honneur, Hélène Ségara.