Paris: le musée Grévin retire la statue de cire de Vladimir Poutine (vidéo)

Pour le directeur du célèbre musée Grévin à Paris, « il n’est plus possible de présenter un tel personnage sur le parcours ». Le choix d’enlever la statue de cire fait suite à l’invasion de la Russie en Ukraine, mais aussi parce que des visiteurs s’en prenaient à elle depuis le weekend dernier : « Elle a subi quelques assauts de nos visiteurs. Elle était pas mal dépeignée, un petit peu agressé. Et puis compte tenu de ce qui s’est passé, notre personnel et nous-même n’avions pas envie de passer devant tous les matins, de le recoiffer, de lui refaire une beauté. Pour la première fois dans l’histoire du musée Grévin, on a donc décidé de retirer un personnage lié à des éléments historiques comme ils s’en produisent en ce moment », a expliqué Yves Delhommeau.

La statue de Vladimir Poutine avait été rajoutée à la collection en 2000 et avait déjà été retirée puis restaurée en 2014 après qu’une militante féministe du mouvement Femen l’avait « agressée ». Celle-ci l’avait détruite à coups de pieu en bois, accusant Poutine de dictateur. Originaire de l’est de l’Ukraine, Iana Jdanova avait été arrêtée et condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à 3.000 euros de préjudice matériel et 1.000 euros de préjudice moral.